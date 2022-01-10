Стало відомо, коли клуб УПЛ "Минай" представить нового головного тренера

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.



Футболісти "Миная" повертаються з відпустки 14 січня. За інформацією джерела, саме у цей день команді і планують представити нового головного тренера – Володимира Шарана.



"Минай" посідає у чемпіонаті України 15 місце. Закарпатська команда набрала десять очок. 25 лютого вони у 19 турі УПЛ приймуть луганську "Зорю".



Володимир Шаран у футбольній кар'єрі грав за "Карпати", "Динамо", "Дніпро" та "Поліграфтехніку" з Олександрії. Виступав за збірну України. Як тренер очолював "Кривбас", "Зірку", "Закарпаття", "Карпати" та "Олександрію".



Саме з "Олександрією" Шаран добився найбільших успіхів – здобув бронзові медалі чемпіонату України та виступав у груповому раунді Ліги Європи.

10 січня львівський "Рух" оголосив, що півзахисник Орест Кузик покинув клуб.