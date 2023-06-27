Про це інформує Arthouse Traffic.

1 липня в межах Міжнародної конкурсної програми 10-го ювілейного Чілдрен Кінофесту, найбільшого в Україні кінофестивалю для дітей і підлітків, відбудеться українська прем’єра анімаційного фільму "Неймовірна подорож на Північний полюс".

У широкий прокат мультфільм вийде 27 липня.

Анімаційна стрічка, заснована на реальних подіях про собаку-конструктора дирижаблів, яка разом із господарем взяла участь у першій повітряній полярній експедиції.

Фільм "Неймовірна подорож на Північний полюс" був створений режисеркою Кайсою Несс, співзасновницею студії Mikrofilm. Серед продюсерів була Вівіан Ванфлетерен, яка також працювала над "Таємницею абатства Келс" Томма Мура. Стиль анімації був натхненний фільмами Жака Таті та Веса Андерсона.

Що відомо про Чілдрен Кінофест

Чілдрен Кінофест - це наймасштабніший український кінофестиваль для дітей і підлітків. Цього року він відбудеться вже вдесяте. Його головна мета - виховати нове покоління кіноглядачів в Україні, розвинути практику сімейного культурного дозвілля та просувати мистецтво кіно. Фестиваль проводиться щороку.

1 червня український кінофестиваль для дітей і підлітків оголосив програму конкурсу.

Буде представлено сім різножанрових європейських стрічок для різних вікових категорій:

пригодницьке українське фентезі "Джура-королевич" (10+)

анімація про бешкетне поросятко "Паця" (6+)

стрічка про захопливу експедицію песика "Неймовірна подорож на Північний полюс" (6+)

пригодницький фільм "Пригоди на Гелловін" (7+)

комедія для підлітків "Планета Ґаї" (11+)

іспанська стрічка про юних футболістів "Душа команди" (8+)

казкова німецька стрічка "Зіронька Лаури" (5+).

Амбасадором фестивалю став Євген Філатов відомий музикант, композитор, продюсер і членом Європейської кіноакадемії, створює музику для The Maneken і ONUKA, веде YouTube-проєкт "Як звучить Україна".

Журі складається з відомих українських кінематографістів: Олександра Рубан - режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон", Дмитро Сухолиткий-Собчук - режисер і сценарист стрічки "Памфір", та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").

13 червня фестиваль обрав фільмом-відкриттям стрічку Антона Гойди "Джура-королевич". Також організатори оголосили фіналістів конкурсу.

Чілдрен Кінофест проходитиме десять днів у кінотеатрах десяти міст. Вхід безплатний за умови попередньої реєстрації.