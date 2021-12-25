Стало відомо, коли запрацює власна авіакомпанія "Нової пошти"

Про це повідомляє avianews.com.

Очікується, що у квітні 2022 року Supernova Airlines отримає необхідні документи, які дозволять новому авіаперевізнику розпочати польоти.

Спочатку парк Supernova Airlines матиме два літаки. Це необхідний мінімум для проходження сертифікації згідно з українськими правилами.

У "Новій пошті" розповіли, що попередня угода на постачання першого повітряного судна вже досягнута і компанія продовжує переговори щодо отримання другого авіалайнера.

Тип літака, який використовуватиме Supernova Airlines, у поштовому операторі не називають. Однак швейцарське видання для авіаційних фахівців ch-aviation.com з посиланням на свої джерела вказує, що йдеться про вантажну версію літака Boeing 757-200. Цей авіалайнер може літати на далекі відстані без проміжних посадок на дозаправку.

Відразу після отримання сертифіката експлуатанта Supernova Airlines почне оформляти дозволи для польотів до Європи, США та Китаю.

Початкова маршрутна мережа включатиме напрями на Близькому Сході, далі до неї включатимуть міста Європи.

"Основними напрямками Supernova Airlines стануть США та Китай. Ми розраховуємо почати польоти туди у серпні 2022 року", — зазначили у "Новій пошті".

Новий авіаперевізник обслуговуватиме лише міжнародні рейси та не здійснюватиме рейси по Україні.

Базовими аеропортами Supernova Airlines стануть Бориспіль та Львів. Їх обрали тому, що там розташовані центральні сортувальні станції підрозділу "Нова пошта Глобал".

За допомогою власної авіакомпанії поштовий оператор хоче зберегти швидкість доставки у разі зростання кількості посилок. Наразі поштовий оператор використовує послуги сторонніх авіакомпаній.