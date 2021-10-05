Нова пошта заявила про запуск власної авіакомпанії

Про це повідомила пресслужба Нової пошти.



Згідно з повідомленням, авіакомпанія отримала назву Supernova Airlines. Вона матиме власний флот та підпорядковуватиметься компанії Нова пошта Глобал.



Зазначається, що авіаперевізник доставлятиме міжнародні платежі. Рейси будуть здійснюватися з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів".



За словами СЕО Нової пошти Глобал Юрія Беневитського, потреба у власній авіакомпанії виникла через невпинне зростання обсягів міжнародних відправлень.



"Рішення запустити власну авіакомпанію продиктовано тим, що ми хочемо й надалі гарантувати клієнтам високу якість, швидкість та прогнозованість доставки", - цитує пресслужба слова Беневитського.

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