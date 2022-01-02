Стало відомо, коли Зеленський спілкуватиметься телефоном з Байденом
Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джозефом Байденом відбудеться сьогодні, 2 січня 2022 року, після 22:00 за київським часом
Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Еспресо.TV.
"Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22:00 за Києвом", - написав він на своїй сторінці.
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Темою їхнього спільного обговорення, нагадаємо, має бути безпекове питання й, зокрема, допомога Україні у зв'язку із загрозою російського збройного вторгнення на нових напрямках та висунутого Володимиром Путіним ультиматуму.
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