Стало відомо, коли Зеленський спілкуватиметься телефоном з Байденом

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Еспресо.TV.



"Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22:00 за Києвом", - написав він на своїй сторінці.



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Темою їхнього спільного обговорення, нагадаємо, має бути безпекове питання й, зокрема, допомога Україні у зв'язку із загрозою російського збройного вторгнення на нових напрямках та висунутого Володимиром Путіним ультиматуму.





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