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Стало відомо, коли Зеленський спілкуватиметься телефоном з Байденом

2 січня, 2022 неділя
19:41
Суспільство

Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джозефом Байденом відбудеться сьогодні, 2 січня 2022 року, після 22:00 за київським часом

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Еспресо.TV.

"Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22:00 за Києвом", - написав він на своїй сторінці.

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Темою їхнього спільного обговорення, нагадаємо, має бути безпекове питання й, зокрема, допомога Україні у зв'язку із загрозою російського збройного вторгнення на нових напрямках та висунутого Володимиром Путіним ультиматуму.


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