Про це пише Українська Правда.

"Близько 6:40 ранку в кабінеті Володимира Зеленського перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, секретар РНБО Олексій Данілов та спічрайтер президента України Юрій Костюк. Зеленський стояв посеред кімнати. Він дістав свій іРhone, знайшов потрібний номер та увімкнув гучномовець. По той бік слухавки зазвучав голос прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона", - розповідає хронологію подій ранку 24 лютого УП.

Джонсон переконував у повній підтримці українського народу, а Зеленський запевнив співрозмовника, що Україна буде битися.

"Ми будемо битися. Борисе, ми не збираємося здаватися", – вигукнув Зеленський англійською мовою.

Згодом розмови президента вже відбувалися за допомогою спеціального захищеного зв'язку. Перша розмова Володимира Зеленського через цей канал відбулась з президентом США Джо Байденом.

4 вересня Володимир Зеленський заявив, що Борис Джонсон був одним з перших світових лідерів, який йому зателефонував 24 лютого вранці.

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