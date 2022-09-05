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Стало відомо, кому першому зі світових лідерів зателефонував Зеленський вранці після вторгнення РФ

5 вересня, 2022 понедiлок
10:45
війна з Росією Володимир Зеленський телефонує

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого після початку повномасштабного російського вторгнення здійснив перший дзвінок до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона

Про це пише Українська Правда

"Близько 6:40 ранку в кабінеті Володимира Зеленського перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, секретар РНБО Олексій Данілов та спічрайтер президента України Юрій Костюк. Зеленський стояв посеред кімнати. Він дістав свій іРhone, знайшов потрібний номер та увімкнув гучномовець. По той бік слухавки зазвучав голос прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона", - розповідає хронологію подій ранку 24 лютого УП.  

Джонсон переконував у повній підтримці українського народу, а Зеленський запевнив співрозмовника, що Україна буде битися.  

"Ми будемо битися. Борисе, ми не збираємося здаватися", – вигукнув Зеленський англійською мовою. 

Згодом розмови президента вже відбувалися за допомогою спеціального захищеного зв'язку. Перша розмова Володимира Зеленського через цей канал відбулась з президентом США Джо Байденом. 

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Світ
РНБО
Володимир Зеленський
Джо Байден
Борис Джонсон
США
Олексій Данілов
Велика Британiя
Денис Монастирський
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