Стало відомо про другу фільтраційну тюрму в Маріуполі - на базі колишньої Волноваської виправної колонії
У Маріуполі виявили другу фільтраційну тюрму на базі колишній Волноваської виправної колонії № 120. Тут утримуються українці до винесення вироку або проходження фільтрації
Про це на телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Тут утримуються понад 20 волонтерів, що здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації. Фльтраційного концтабору в Оленівці два, а не один. Обидва були пусті станом на 24.02.2022 року", – написав Андрющенко.
Він додав, що майже всі волонтери отримували посвідчення від Червоного Хреста України.
"Тепер стає зрозумілим, навіщо так звана днр розвернула програму дискредитації Червоного хреста. Аби уникнути звинувачень в арешті їх волонтерів",- написав Андрющенко.
Зауважимо, перша фільтраційна тюрма розташована в с. Оленівка на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52. Саме тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнські активісти та журналісти.
- Нагадаємо, у Маріупольському районі за відмову співпраці окупанти катують, ув’язнюють і розстрілюють волонтерів та чиновників
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