Стало відомо, скільки Петраков зароблятиме у збірній Вірменії з футболу

Про це повідомив вірменський журналіст Роберт Маркосян на youtube-каналі "ВЗБІРНА".

65-річний Олександр Петраков підписав зі збірної Вірменії контракт, у якому прописано, що зарплата українського тренера - 500-600 тис. євро на рік.

Попередній головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос отримував близько 1 млн євро. У збірній Україні Петраков заробляв майже 200 тис. на рік.

У 2022 році Петраков на чолі збірної України двічі розгромно переміг Вірменію в рамках Ліги націй УЄФА (номінально домашній матч - 3:0; виїзний матч - 5:0).

Олександр Петраков очолював збірну України зі серпня 2021 року до січня 2022-го. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.