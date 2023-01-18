Стало відомо, скільки Петраков зароблятиме у збірній Вірменії з футболу
Український тренер Олександр Петраков зароблятиме у Вірменії більше, ніж до цього в збірній України
Про це повідомив вірменський журналіст Роберт Маркосян на youtube-каналі "ВЗБІРНА".
65-річний Олександр Петраков підписав зі збірної Вірменії контракт, у якому прописано, що зарплата українського тренера - 500-600 тис. євро на рік.
Попередній головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос отримував близько 1 млн євро. У збірній Україні Петраков заробляв майже 200 тис. на рік.
У 2022 році Петраков на чолі збірної України двічі розгромно переміг Вірменію в рамках Ліги націй УЄФА (номінально домашній матч - 3:0; виїзний матч - 5:0).
Олександр Петраков очолював збірну України зі серпня 2021 року до січня 2022-го. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.
- 22 листопада повідомлялося, що УАФ запропонувала Сергію Реброву стати новим головним тренером збірної України.
- 13 січня Українська асоціація футболу оголосила про закінчення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим.
- 14 січня Петраков був призначений головним тренером збірної Вірменії.
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