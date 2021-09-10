Стало відомо, скільки заробила Магучіх за виступ у "Діамантовій лізі"

Про це повідомляє "Суспільне".



За перше місце на етапі змагань спортсмени отримали $10 тис. доларів, за перемогу в фіналі - $30 тиc. За друге місце - $6 тис. (етап), $12 тис. За третє місце - $3,5 тис. (етап), $7 тис. (фінал).



За місця з 4-го по 8-е спортсмени також отримували грошову винагороду.



Найбільшу суму заробила серед українців стала Ярослава Магучіх. Легкоатлетка заробила $39,25 тис. Друге місце посіла Анна Рижикова ($32 тис.), третя - Марина Бех-Романчук ($32 тис.).



Рейтинг призових українських атлетів:



1. Ярослава Магучіх (стрибки у висоту, жінки) - $39.25 тис.

2. Анна Рижикова (біг на 400 метрів з бар'єрами, жінки) - $32 тис.

3. Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину, жінки) - $25.25 тис.

4. Ірина Геращенко (стрибки у висоту, жінки) - $23.5 тис.

5. Андрій Проценко (стрибки у висоту, чоловіки) - $19.5 тис.

6. Вікторія Ткачук (біг на 400 метрів з бар'єрами, жінки) - $10.5 тис.

7. Юлія Левченко (стрибки у висоту, жінки) - $3.5 тис.

8-9. Сергій Никифоров (стрибки у довжину, чоловіки) - $1 тис.

8-9. Ольга Саладуха (потрійний стрибок, жінки) - $1 тис.