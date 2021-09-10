Стало відомо, скільки заробила Магучіх за виступ у "Діамантовій лізі"
Став відомий розмір призових, які отримали українські легкоатлети за участь в сезоні-2021 "Діамантової ліги"
Про це повідомляє "Суспільне".
За перше місце на етапі змагань спортсмени отримали $10 тис. доларів, за перемогу в фіналі - $30 тиc. За друге місце - $6 тис. (етап), $12 тис. За третє місце - $3,5 тис. (етап), $7 тис. (фінал).
За місця з 4-го по 8-е спортсмени також отримували грошову винагороду.
Найбільшу суму заробила серед українців стала Ярослава Магучіх. Легкоатлетка заробила $39,25 тис. Друге місце посіла Анна Рижикова ($32 тис.), третя - Марина Бех-Романчук ($32 тис.).
Рейтинг призових українських атлетів:
1. Ярослава Магучіх (стрибки у висоту, жінки) - $39.25 тис.
2. Анна Рижикова (біг на 400 метрів з бар'єрами, жінки) - $32 тис.
3. Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину, жінки) - $25.25 тис.
4. Ірина Геращенко (стрибки у висоту, жінки) - $23.5 тис.
5. Андрій Проценко (стрибки у висоту, чоловіки) - $19.5 тис.
6. Вікторія Ткачук (біг на 400 метрів з бар'єрами, жінки) - $10.5 тис.
7. Юлія Левченко (стрибки у висоту, жінки) - $3.5 тис.
8-9. Сергій Никифоров (стрибки у довжину, чоловіки) - $1 тис.
8-9. Ольга Саладуха (потрійний стрибок, жінки) - $1 тис.
- Нагадаємо, 8 вересня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі "Діамантової ліги".
- 9 вересня навколо Ярослави Магучіх виник новий скандал, після того, як вона знову сфотографувалась з Марією Ласіцкене після фіналу "Діамантової ліги".
- Після цього Магучіх заявила, що сфотографувалася з росіянкою Ласіцкене на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі.
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