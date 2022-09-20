Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
Український боксер Олександр Усик заробив за другий бій проти британця Ентоні Джошуа $35 млн
Про це повідомляє Marca.
За даними Sportekz, за реванш Усик та Джошуа отримали по $35 млн гарантованих гонорарів. Їхні прибутки можуть зрости після відрахування від продажу платних телетрансляцій.
Видання зазначає, що ще у 2020 році заробітки Усика за усю професійну кар'єру не перевищували $4 млн. Однак, вони суттєво зросли після першого бою з Джошуа у жовтні 2021 року, за який українець отримав $13 млн.
Загалом за підрахунками Sportekz Усик вже заробив за кар'єру щонайменше $52 млн.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Українець відібрав їх в Ентоні Джошуа в жовтні 2021 року та відстояв у реванші 20 серпня цього року.
- 19 вересня стало відомо, що Олександр Усик, у разі відмови від бою британця Тайсона Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між американцем Деонтеєм Вайлдером та фіном Робертом Геленіусом.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.1
Купівля 40.1Продаж 40.93
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе