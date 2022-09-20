Про це повідомляє Marca.

За даними Sportekz, за реванш Усик та Джошуа отримали по $35 млн гарантованих гонорарів. Їхні прибутки можуть зрости після відрахування від продажу платних телетрансляцій.

Видання зазначає, що ще у 2020 році заробітки Усика за усю професійну кар'єру не перевищували $4 млн. Однак, вони суттєво зросли після першого бою з Джошуа у жовтні 2021 року, за який українець отримав $13 млн.

Загалом за підрахунками Sportekz Усик вже заробив за кар'єру щонайменше $52 млн.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Українець відібрав їх в Ентоні Джошуа в жовтні 2021 року та відстояв у реванші 20 серпня цього року.

19 вересня стало відомо, що Олександр Усик, у разі відмови від бою британця Тайсона Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між американцем Деонтеєм Вайлдером та фіном Робертом Геленіусом.

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