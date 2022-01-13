Стало відомо, з ким "Шахтар" зіграє перший матч у новому році

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



Донецький "Шахтар" готуватиметься до весняної частини сезону в Туреччині і розпочне тренувальний збір в неділю, 16 січня. Перший матч "гірники" зіграють 24 числа, у суперниках австрійський "Вольфсберг"



Розклад матчів:



24 січня, 16:00. "Шахтар" - "Вольфсберг" (Австрія)



28 січня, 16:00. "Шахтар" - "Шахтар" (Солігорськ, Білорусь)



31 січня, 16:00. "Шахтар" - "Црвена Звезда" (Бєлград, Сербія)

9 січня стало відомо, що "Динамо" зіграє перший матч на зимових зборах 19 січня проти іспанської "Мурсії".