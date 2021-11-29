Станиця Луганська частково залишилась без світла: окупанти обстріляли залізничну станцію

Про це повідомляє "Луганське енергетичне об'єднання" у Facebook.



За інформацією об'єднання, без світла частково залишилися Станиця Луганська і село Малинове - загалом 1 185 абонентів. Пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра.



Зі станції Станиця Луганська ходить електричка через Новий Айдар і Старобільськ до Лантратівки - населеного пункту на кордоні з Росією.



У свою чергу, suspilne.media повідомляє, що окупанти вели обстріл в районі вузлової залізничної станції "Кондрашівська Нова", жертв і постраждалих немає, а обстріл тривав близько години.





Нагадаємо, з початку доби 29 листопада, станом на 17:00 російські окупаційні війська шість разів порушили режим "тиші", два з них - із забороненого Мінськими угодами озброєння.