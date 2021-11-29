Станиця Луганська частково залишилась без світла: окупанти обстріляли залізничну станцію
Окупаційні війська на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, внаслідок цього селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла
Про це повідомляє "Луганське енергетичне об'єднання" у Facebook.
За інформацією об'єднання, без світла частково залишилися Станиця Луганська і село Малинове - загалом 1 185 абонентів. Пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра.
Зі станції Станиця Луганська ходить електричка через Новий Айдар і Старобільськ до Лантратівки - населеного пункту на кордоні з Росією.
У свою чергу, suspilne.media повідомляє, що окупанти вели обстріл в районі вузлової залізничної станції "Кондрашівська Нова", жертв і постраждалих немає, а обстріл тривав близько години.
- Нагадаємо, з початку доби 29 листопада, станом на 17:00 російські окупаційні війська шість разів порушили режим "тиші", два з них - із забороненого Мінськими угодами озброєння.
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