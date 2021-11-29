У зоні ООС український військовий отримав поранення, окупанти обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї
З початку доби 29 листопада, станом на 17:00 російські окупаційні війська шість разів порушили режим "тиші", два з них - із забороненого Мінськими угодами озброєння
Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил.
У районі Світлодарська та Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У районі Новоолександрівки російські окупаційні війська били з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
З артилерії калібру 122 мм окупанти вели обстріл у сторону Станиці Луганської.
З мінометів калібру 120 мм російські найманці стріляли у бік Старого Айдару.
У районі Новолуганського окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення. Його перевезли до медичного закладу, стан його здоров’я - задовільний.
Українська армія відкривала вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.
- Як повідомлялося раніше, українська розвідка виявила, що Росія направила в ОРДЛО диверсійні та саперні підрозділи.
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