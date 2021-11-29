У зоні ООС український військовий отримав поранення, окупанти обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї

Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил.

У районі Світлодарська та Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новоолександрівки російські окупаційні війська били з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З артилерії калібру 122 мм окупанти вели обстріл у сторону Станиці Луганської.

З мінометів калібру 120 мм російські найманці стріляли у бік Старого Айдару.

У районі Новолуганського окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення. Його перевезли до медичного закладу, стан його здоров’я - задовільний.

Українська армія відкривала вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.

