Стараємось не згадувати політичну ситуацію, у нас спортивний принцип, - гравець збірної України з футзалу про матч проти Росії

Про це повідомляє "Профутбол Digital".



За словами Зварича, команда гратиме за спортивним принципом.



"Ми стараємось політичну ситуацію не згадувати, у нас спортивний принцип. Гра, як і кожна – віддаватимемо всі сили, щоб вийти до фіналу. Мотивація – це фінал, який може бути не в кожного, раз у житті. Набираємось сил та емоцій і готуємось до гри з Росією", – сказав Михайло Зварич.



Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро-2022 в Амстердамі (Нідерланди) у п'ятницю, 4 лютого. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.





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