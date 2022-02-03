Стараюсь вчитись у Роналду, - 21-річний українець Супряга пояснив, чому обрав 7-й номер в італійському клубі
Український футболіст Владислав Супряга зізнався, що обрав у "Сампдорії" 7-й номер, бо його кумиром є Кріштіану Роналду
Про це українець повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Сампдорії".
"Мені дуже сподобалося, як мене зустріли. Я не сподівався, що так зустрінуть. Приємно, я дуже здивований. Подобається ця команда, я дуже багато матчів дивився. Подобається місто. "Сампдорія" мене дуже хотіла, тож я радий, що тут виявився. Своїм кумиром вважаю Кріштіану Роналду. Номер 7 – мій улюблений, тому що він грає під ним. Я намагаюся чогось вчитися в нього, тому вибрав саме його", - розповів Владислав Супряга.
За словами Супряги, його ціль - допомогти "Сампдорії" залишитись у Серії А.
"Насамперед хочу допомогти команді залишитися в Серії А, зроблю все можливе, щоб команда залишилася тут. Намагаюся забити якомога більше голів", – сказав українець.
"Сампдорія" домовилася з "Динамо" про оренду Супряги за 500 тис. євро із можливістю подальшого викупу за 7,5 млн євро.
21-річний Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голів не забивав.
"Сампдорія" займає 16-те місце в чемпіонаті Італії.
- Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".
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