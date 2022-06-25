Starbucks, Tesla, Netflix та інші компанії готові покривати витрати співробітниць на поїздки для аборту
Низка американських компаній заявила про готовність поїздки співробітниць для здійснення аборту в ті штати, де така процедура дозволена
Про це повідомляє The New York Times.
До списку увійшли Starbucks, Tesla,Airbnb, Netflix, Reddit, веб-сайт для пошуку послуг Yelp, виробник одягу Patagonia, розробник CRM-систем Salesforce, сервіс доставки DoorDash та інші. Жінки з цих компаній, які вирішили перервати вагітність, зможуть виїхати до штату, де право на аборти не буде скасовано – фірми готові покривати витрати своїх співробітниць.
- Нагадаємо, 24 червня у США скасували закон, який надавав право на аборти. Тепер рішення стосовно абортів ухвалюватиме кожен штат окремо, що може призвести до заборони абортів у консервативних штатах.
- Президент США Джо Байден прокоментував рішення Верховного суду, назвавши 24 червня "сумним днем для Сполучених Штатів".
- В ООН назвали рішення Верховного суду США про аборти величезним ударом по правах жінок.
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