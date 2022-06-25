Starbucks, Tesla, Netflix та інші компанії готові покривати витрати співробітниць на поїздки для аборту

Про це повідомляє The New York Times.

До списку увійшли Starbucks, Tesla,Airbnb, Netflix, Reddit, веб-сайт для пошуку послуг Yelp, виробник одягу Patagonia, розробник CRM-систем Salesforce, сервіс доставки DoorDash та інші. Жінки з цих компаній, які вирішили перервати вагітність, зможуть виїхати до штату, де право на аборти не буде скасовано – фірми готові покривати витрати своїх співробітниць.