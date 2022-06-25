В ООН розкритикували рішення Верховного суду США про скасування права на аборти

Про це повідомляє Укрінформ.

Мішель Бачелет схарактеризувала рішення, прийняте вищою судовою інстанцією Сполучених Штатів у п'ятницю, 24 червня, щодо ухвали 1973 року "Роу проти Вейда", яка давала право на аборти у США, як "величезний удар по правах жінок та гендерній рівності".

Бачелет також нагадала, що доступ до безпечних, законних та ефективних абортів є загальною міжнародною практикою й лежить в основі незалежності жінок і дівчат, їх здатності робити власний вибір щодо свого тіла й життя, без дискримінації, насильства і примусу.

"Це рішення позбавляє самостійності мільйони жінок у США, особливо з низькими доходами й таких, що належать до расових і етнічних меншин, на шкоду їхнім основним правам", - сказала вона журналістам.

Бачелет зазначила, що за останню чверть століття понад 50 країн, де раніше обмежували право на аборти, лібералізували відповідне законодавство.

"Сьогоднішнім рішенням США, на жаль, відійшли від цієї прогресивної тенденції", - додала вона.

24 червня на рішення Верховного суду США про право на аборти відреагував Джо Байден, назвавши його "сумним днем".

24 червня у США скасували закон, який надавав право на аборти, тепер їх регулюватимуть в штатах.

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