Про це повідомляє канал Чистий Підкаст в YouTube.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса новий футбольний сезон 23 серпня відкриє "Шахтар" на столичному НСК "Олімпійський". За його даними, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко пропонує, щоб "гірники" зіграли у стартовій грі з "Кривбасом" з Кривого Рогу, який після відродження та тривалої перерви повернувся до вищого дивізіону.

Жеребкування календаря УПЛ відбудеться цього тижня, тоді й стане остаточно відомий розклад матчів.

14 липня "Шахтар" призначив новим головним тренером хорвата Ігора Йовічевіча.

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