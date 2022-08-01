Стартовий матч УПЛ відбудеться на НСК "Олімпійський", - ЗМІ
У стартовому матчі нового чемпіонату України з футболу 23 серпня у Києві "Шахтар" може зіграти з "Кривбасом"
Про це повідомляє канал Чистий Підкаст в YouTube.
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса новий футбольний сезон 23 серпня відкриє "Шахтар" на столичному НСК "Олімпійський". За його даними, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко пропонує, щоб "гірники" зіграли у стартовій грі з "Кривбасом" з Кривого Рогу, який після відродження та тривалої перерви повернувся до вищого дивізіону.
Жеребкування календаря УПЛ відбудеться цього тижня, тоді й стане остаточно відомий розклад матчів.
- 14 липня "Шахтар" призначив новим головним тренером хорвата Ігора Йовічевіча.
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