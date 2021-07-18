Статтю Путіна про "один народ" адресовано Зеленському. Мовляв, покайся, ми ж на тебе розраховували, - Фейгін
Розміщена на сайті Кремля програмна стаття президента Росії Володимира Путіна про нібито історичну єдність росіян та українців має кількох адресатів
Одним з них є чинний глава української держави Володимир Зеленський, заявив московський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Марк Фейгін в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.
"У самій статті, коли він (Путін - ред.) вживає слово "збрехав", "бреше" - коли обіцяв мир і раптом змінив повністю позицію - то він має на увазі Зеленського, намагаючись таким чином пред'явити йому за те, що на виборах ми ніби як чекали від тебе, що ти підеш з нами на змову, на продаж інтересів України, в перекладі людською мовою, а цього не зробив, ти нам "збрехав" ... Ти "збрехав" нам, тим хто є як би є замовниками того , що влада в Україні змінилася", - пояснив Фейгін.
Таким чином, зазначив політик, Путін подає себе "паном", а адресата свого послання виставляє у вигляді "холопа".
"Це означає, що пан дозволяє своїм холопам виправиться, врахувати, що вони вели себе недобре, прийти покаятися, в пояс вклонитися і просити про вибачення. Приблизно ось так це виглядає", - сказав Марк Фейгін.
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