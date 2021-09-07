"Статус для країн, які не планують чи не можуть вступити в НАТО": Маркарова про ідею просити США визнати Україну основним союзником
Посол України у США Оксана Маркарова просить депутатів Верховної Ради не звертатись до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО
Про це вона написала у Facebook.
Маркарова нагадала, що Україна вже визначилася, що її метою є членство в НАТО, і що це єдине системне й інституційне вирішення для безпеки країни.
"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - наголосила посол.
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Маркарова додала, що Україна має статус Партнера з розширеними можливостями (EOP) НАТО, і він надає можливості для посиленої співпраці з Альянсом.
"Підтримка парламенту якраз дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні
потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО", - зазначила Маркарова.
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