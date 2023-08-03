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Статус УБД по QR-коду: у Раді ініціюють відповідні зміни до закону

3 серпня, 2023 четвер
21:45
Війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко заявив, що статус учасника бойових дій для військових, які захищають Україну, має надаватися автоматично

Про це Порошенко заявив під час поїздки на Донеччину з черговою партією техніки для бойових підрозділів, повідомляє "Європейська Солідарність".  

За його словами, "Євросолідарність" ініціює відповідні зміни до закону. 

"Ми з’ясували, що серед 900 тисяч військовослужбовців, які мають право на УБД, оформлені зараз лише 30 тисяч. Бо треба писати заяву, збирати довідки, проходити різні комісії в різних міністерствах. Ми вважаємо, що ця паперова тяганина абсолютно непотрібна", – вважає Петро Порошенко. 

"Під час засідання робочої групи в парламенті з питань військових я ініціював, щоб бійці по QR- коду мали можливість узаконити свій статус УБД", – пояснив п’ятий президент. 

"Я думаю, що до кінця серпня спільними зусиллями ми це доведемо, щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців. Щоб всі, хто має право на УБД, автоматично були оформлені без будь-якої заяви. Бо у когось діти вступають до вищих навчальних закладів, родини мають необхідність чи потребу звернутися до місцевих рад щодо ділянки землі, або потрібна реабілітація. Щоб не чекати, поки воїн знаходиться у військовій частині на фронті", – наголошує Порошенко. 

"Ми готові також вислухати інші побажання, інші питання, щоб ми це довели до суті. Українські воїни — наш пріоритет. І ми маємо захистити їхню гідність", – говорить Порошенко. 

П’ятий президент під час поїздки на східний фронт передав у бригади ЗСУ велику партію техніки на суму понад 10 млн грн. Зокрема, тягачі DAF, авторемонтні майстерні та лазне-пральні комплекси. Частину техніки профінансувала партія "Європейська Солідарність".

Петро Порошенко
ЗСУ
Європейська солідарність
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