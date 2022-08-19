Став "начальником Каховського водоканалу" й допомагає окупантам: про підозру в пособництві ворогу повідомили мешканцю Херсонщини
У пособництві Росії підозрюється псевдоначальник Каховського водоканалу, який організував роботу та виплату зарплати працівникам підприємства в рублях
Про це повідомили у telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"Повідомлено про підозру громадянину України, який добровільно погодився стати "начальником Каховського водоканалу" і допомагає окупантам встановлювати контроль на захопленій території", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають в офісі генпрокурора, слідство з'ясувало, що після вторгнення РФ в Україну і захоплення Каховського району Херсонщини місцевий мешканець на псевдопосаді забезпечує виплату заробітної плати працівникам підприємства у рублях.
Окрім цього, повідомляється, що він надав трактори і автомобілі підприємства для обслуговування потреб ворога.
Йому інкримінують пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
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