Став "начальником Каховського водоканалу" й допомагає окупантам: про підозру в пособництві ворогу повідомили мешканцю Херсонщини

Про це повідомили у telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Повідомлено про підозру громадянину України, який добровільно погодився стати "начальником Каховського водоканалу" і допомагає окупантам встановлювати контроль на захопленій території", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в офісі генпрокурора, слідство з'ясувало, що після вторгнення РФ в Україну і захоплення Каховського району Херсонщини місцевий мешканець на псевдопосаді забезпечує виплату заробітної плати працівникам підприємства у рублях.

Окрім цього, повідомляється, що він надав трактори і автомобілі підприємства для обслуговування потреб ворога.

Йому інкримінують пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

12 серпня Служба безпеки України ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київщини.

18 серпня Офіс генерального прокурора повідомив про те, що маріупольців, які почали співпрацювати з окупантами та обійняли посади так званих освітян, підозрюють у державній зраді.

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