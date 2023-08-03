Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"Багато міжнародних колег під час спілкування питають: "Чи думаєте ви про наступні вибори?". Я їм завжди кажу: "Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги". І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство", - сказав голова Ради.

За його словами, парламент спочатку повинен пояснити, які це будуть вибори: "Бо Конституція передбачає тільки два види виборів: чергові та позачергові. Післячергових не існує. І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини".

Він упевнений, що проводити будь-які вибори у період воєнного стану неможливо: "Без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і отримали тимчасовий притулок в інших країнах, без забезпечення безпеки виборчого процесу, без інших дрібніших питань, - це неможливо".

Питання виборів під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими і парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

Натомість секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що тему виборів під час війни слід розглядати з обережністю й вважає, що без військових, які нині боронять Україну, вибори неможливі.