Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Те, що стосується виборів – я можу сказати, що не розумію, в якій спосіб під час війни взагалі можна проводити вибори. Майте на увазі, що є люди, які перебувають в окопах, на лінії фронту. Як ті, хто думають, що треба проводити вибори, збираються всіх людей залучити. Ви збираєтесь без людей в "пікселі" провести вибори?" – сказав Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що до самої теми виборів під час війни варто підходити обережно.

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"Час "пікселя", який у нас сьогодні є, правила "пікселя", закони "пікселя"... Ми маємо на це звертати увагу і розуміти, що вони (військові, - ред.) є громадянами нашої країни і вони обов'язково мають брати в цьому участь. Не знаю, хто може для себе вигадати, що долю України можна вирішувати без них. Це неможливо. ... Якщо люди, які боронять нашу країну, не беруть участь у виборах, то я хочу подивитись, що це будуть за вибори. Майте на увазі, що ми є країна, в якій громадяське суспільство завжди у відповідальний для країни час каже своє слово", – додав він.

Питання виборів під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими і парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.