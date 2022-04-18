Стефанчук закликав Швейцарію ввести санкції проти найближчого оточення Путіна
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що Швейцарія запровадить санкції проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна
Про це він написав у Facebook.
"Протягом десятків років російський зомбоящик "прищеплював" своїм "пацієнтам" міф про "загнивающий Запад". Водночас більшість олігархів з оточення Путіна тримають капітали та нерухомість саме на Заході. Щобільше, там живуть їхні рідні. Аби не допустити "нагноєння" сімей Лаврова, Пєскова, Путіна та інших дітей Кремля, розпочато спецоперацію з порятунку: "Валіза - вокзал - Росія", - заявив Стефанчук.
Він подякував Великій Британії та США, які наклали санкції проти найближчого оточення Путіна. Водночас Голова ВР сподівається, що до санкцій доєднається Швейцарія.
"Відповідне звернення вже надіслали 60 народних депутатів до посла Швейцарської Конфедерації в Україні Клода Вільда" - заявив Стефанчук.
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