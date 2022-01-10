Стефанішина: обговорення "гарантій безпеки" мають розпочатися з виведення російських військ з України

Про це вона заявила на спільному брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



За словами Стефанішиної, вимога Росії до союзників - не переговірна позиція. Віцепрем'єр-міністерка заявила, що агресор не тієї позиції, щоб ставити умови, доки російські танки не покинуть український кордон.



"Росія намагається нав'язати свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів. Обговорення "гарантій безпеки" мають розпочатися з виведення російських військ із української території", - сказала вона.



Довідка: у понеділок, 10 січня, у швейцарській Женеві розпочалася зустріч представників США та РФ щодо "гарантій безпеки". За словами заступниці держсекретаря США Венді Шерман, представники США вислухають занепокоєння Росії і висловлять свої.



Нагадаємо, раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня. РФ підтвердила перемовини зі США щодо "гарантій безпеки".

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що політика Росії становить загрозу системі безпеки Європи і додав, що не можна приймати її "гарантій безпеки".