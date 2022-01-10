Росія загрожує структурі безпеки Європи, - міністр оборони Швеції
Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що політика Росії становить загрозу системі безпеки Європи і додав, що не можна приймати її "гарантій безпеки"
Про це повідомляє MSN.
"Росія загрожує структурі безпеки Європи", - сказав Хультквіст.
Він додав, що "вимоги російської сторони у сфері безпеки прийняти не можна", а також в цій ситуації не можна поступатися власним суверенітетом при ухваленні рішень у сфері національної безпеки.
Довідка: у понеділок, 10 січня, у швейцарській Женеві розпочалася зустріч представників США та РФ щодо "гарантій безпеки". За словами заступниці держсекретаря США Венді Шерман, представники США вислухають занепокоєння Росії і висловлять свої.
- Нагадаємо, раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня. РФ підтвердила перемовини зі США щодо "гарантій безпеки".
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