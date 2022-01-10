Росія загрожує структурі безпеки Європи, - міністр оборони Швеції

Про це повідомляє MSN.



"Росія загрожує структурі безпеки Європи", - сказав Хультквіст.



Він додав, що "вимоги російської сторони у сфері безпеки прийняти не можна", а також в цій ситуації не можна поступатися власним суверенітетом при ухваленні рішень у сфері національної безпеки.



Довідка: у понеділок, 10 січня, у швейцарській Женеві розпочалася зустріч представників США та РФ щодо "гарантій безпеки". За словами заступниці держсекретаря США Венді Шерман, представники США вислухають занепокоєння Росії і висловлять свої.

Нагадаємо, раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня. РФ підтвердила перемовини зі США щодо "гарантій безпеки".