Стефанішина озвучила терміни готовності України до вступу у ЄС та НАТО

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Голосу Америки".

Коментуючи слова президента Євроради Шарля Мішеля про необхідність приготувати блок до розширення до 2030 року, Стефанішина зазначила, що це не означає потребу для України чекати 7 років на вступ.

Віцепрем'єрка впевнена, що Україна зможе:

провести ефективні перемовини;

виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів;

створити умови для відновлення української економіки, які дозволять стати конкурентоспроможним членом ЄС.

"Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі у найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення", — підкреслила посадовиця.

Водночас Стефанішина додала, що вступ до НАТО може бути значно ближчим.

"Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору", — підсумувала віцепрем'єр-міністрка.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

Що відомо про вступ України до НАТО

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

23 липня міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.