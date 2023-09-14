Стефанішина запропонувала Столтенбергу провести засідання Ради Україна - НАТО щодо енергетичної безпеки

Про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка відбулась у четвер, 14 вересня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, інформує пресслужба уряду.

Однією з ключових тем розмови стало обговорення поточної безпекової ситуації та нагальних потреб України.

"Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми звільнимо всі наші території. Наші найнагальніші потреби залишаються незмінними - системи протиповітряної оборони, танки, важка бронетехніка, боєприпаси, винищувачі F-16", – підкреслила Віце-прем’єр-міністр.

Також з огляду на можливу активізацію російських атак на енергетичний комплекс України, Ольга Стефанішина запропонувала найближчим часом провести засідання РУН з питань енергетичної безпеки.