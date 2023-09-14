Стефанішина запропонувала Столтенбергу провести засідання Ради Україна - НАТО щодо енергетичної безпеки
Сторони обговорили ряд важливих питань допомоги Україні на тлі агресії РФ та домовились найближчим часом провести засідання Ради Україна-НАТО з питань енергетичної безпеки
Про це йшлося під час зустрічі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка відбулась у четвер, 14 вересня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, інформує пресслужба уряду.
Однією з ключових тем розмови стало обговорення поточної безпекової ситуації та нагальних потреб України.
"Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми звільнимо всі наші території. Наші найнагальніші потреби залишаються незмінними - системи протиповітряної оборони, танки, важка бронетехніка, боєприпаси, винищувачі F-16", – підкреслила Віце-прем’єр-міністр.
Також з огляду на можливу активізацію російських атак на енергетичний комплекс України, Ольга Стефанішина запропонувала найближчим часом провести засідання РУН з питань енергетичної безпеки.
- Нагадаємо, у липні відбулось перше позачергове засідання Ради Україна-НАТО, скликане після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.
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