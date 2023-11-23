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Стейк з лосося в духовці і на сковороді. Рецепти на кожен день
Лосось – один із найпопулярніших видів червоної риби. Пропонуємо два швидкі рецепти приготування лосося. Страви з лосося люблять готувати в усіх країнах світу завдяки тому, що його м'ясо смачне, ніжне і достатньо корисне, незважаючи на високий вміст жирів
Стейк з лосося в духовці
Інгредієнти для лосося в духовці:
- лосось – два стейки
- чебрець (сухий) – дві щіпки
- пів лимона
- морська сіль – дві щіпки
- мелений чорний перець – дві щіпки
- оливкова олія – дві чайні ложки
Покроковий рецепт приготування лосося в духовці:
- натираємо стейки лосося оливковою олією
- посипаємо сіллю з перцем
- викладаємо стейки на фольгу
- зверху посипаємо чебрецем
- зверху кладемо часточки лимона
- щільно загортаємо рибу у фольгу
- запікаємо в духовці 20 хв. при температурі 190 градусів.
Стейк з лосося на сковороді
Інгредієнти для стейку з лосося на сковороді:
- лосось (стейки) – дві штуки
- капуста (броколі) – 250 г
- половина лимона
- оливкова олія – дві столові ложки
- молотий чорний перець – до смаку
- морська сіль (велика) – до смаку
Покроковий рецепт приготування стейку з лосося на сковороді:
- промиваємо стейки з лосося
- обсушуємо паперовими рушниками
- з усіх боків солимо й перчимо
- накриваємо харчовою плівкою
- залишаємо на 10 хв маринуватися при кімнатній температурі
- половину лимона нарізаємо кружальцями, частину відкладаємо для подачі, з іншої частини вичавлюємо сік
- розігріваємо масло на сковороді
- викладаємо стейки
- обсмажуємо 5 хв на середньому вогні
- перевертаємо
- викладаємо поряд із брокколі
- збризкуємо все лимонним соком
- накриваємо кришкою
- продовжуємо готувати ще 5 хв.
- вимикаємо вогонь
- залишаємо готову страву під кришкою 7 хв.
- при подачі додаємо кружальця лимона.
Смачного!
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