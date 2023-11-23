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Стейк з лосося в духовці і на сковороді. Рецепти на кожен день

23 листопада, 2023 четвер
13:20
рецепти Лосось на сковороді

Лосось – один із найпопулярніших видів червоної риби. Пропонуємо два швидкі рецепти приготування лосося. Страви з лосося люблять готувати в усіх країнах світу завдяки тому, що його м'ясо смачне, ніжне і достатньо корисне, незважаючи на високий вміст жирів

Стейк з лосося в духовці

рецепт Стейків з лосося в духовці

Інгредієнти для лосося в духовці:

  • лосось – два стейки
  • чебрець (сухий) – дві щіпки
  • пів лимона
  • морська сіль – дві щіпки
  • мелений чорний перець – дві щіпки
  • оливкова олія – дві чайні ложки

Покроковий рецепт приготування лосося в духовці:

  • натираємо стейки лосося оливковою олією 
  • посипаємо сіллю з перцем
  • викладаємо стейки на фольгу 
  • зверху посипаємо чебрецем 
  • зверху кладемо часточки лимона
  • щільно загортаємо рибу у фольгу 
  • запікаємо в духовці 20 хв. при температурі 190 градусів.

Стейк з лосося на сковороді

Інгредієнти для стейку з лосося на сковороді:

  • лосось (стейки) – дві штуки
  • капуста (броколі) – 250 г
  • половина лимона
  • оливкова олія – дві столові ложки
  • молотий чорний перець – до смаку
  • морська сіль (велика) – до смаку

Покроковий рецепт приготування стейку з лосося на сковороді:

  • промиваємо стейки з лосося 
  • обсушуємо паперовими рушниками
  • з усіх боків солимо й перчимо
  • накриваємо харчовою плівкою 
  • залишаємо на 10 хв маринуватися при кімнатній температурі
  • половину лимона нарізаємо кружальцями, частину відкладаємо для подачі, з іншої частини вичавлюємо сік
  • розігріваємо масло на сковороді
  • викладаємо стейки 
  • обсмажуємо 5 хв на середньому вогні
  • перевертаємо 
  • викладаємо поряд із брокколі 
  • збризкуємо все лимонним соком
  • накриваємо кришкою 
  • продовжуємо готувати ще 5 хв.
  • вимикаємо вогонь 
  • залишаємо готову страву під кришкою 7 хв. 
  • при подачі додаємо кружальця лимона.

Смачного!

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