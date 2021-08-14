Стихія у турецькому Причорномор'ї забрала життя 53 людей
Управління із запобігання та подолання наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) при уряді Туреччини ввечері у суботу, 14 серпня 2021 року, назвало останні цифри щодо жертв повеней і зсувів ґрунту в північній частині Туреччини
Там вже загинуло 53 людини, інформує Еспресо.TV.
У північній провінції Кастамону загинули 46 людини, в Синопі - 8, Бартині -1, передає 1news.az.
9 осіб розміщені в лікарнях.
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