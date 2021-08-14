Стихія у турецькому Причорномор'ї забрала життя 53 людей

Там вже загинуло 53 людини, інформує Еспресо.TV.



У північній провінції Кастамону загинули 46 людини, в Синопі - 8, Бартині -1, передає 1news.az.



9 осіб розміщені в лікарнях.





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