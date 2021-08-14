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Стихія у турецькому Причорномор'ї забрала життя 53 людей

14 серпня, 2021 субота
22:57
Світ

Управління із запобігання та подолання наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) при уряді Туреччини ввечері у суботу, 14 серпня 2021 року, назвало останні цифри щодо жертв повеней і зсувів ґрунту в північній частині Туреччини

Там вже загинуло 53 людини, інформує Еспресо.TV.

У північній провінції Кастамону загинули 46 людини, в Синопі - 8, Бартині -1, передає 1news.az.

9 осіб розміщені в лікарнях.


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