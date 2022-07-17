Стільки грошей дав на армію. Витворяв, що на голову не налазить, - Зозуля розхвалив екслегіонера "Шахтаря" та "Дніпра" з Чехії
Український футболіст і волонтер Роман Зозуля розповів, що колишній воротар "Шахтаря" Ян Лаштувка дуже допомагав українській армії
Про це повідомляє "Трибуна".
"Лаштувка у 2014-15 роках таке витворяв, що на голову не налазить. Якби міг, я б йому від України якусь медаль присвоїв. Він не українець, але стільки дав грошей і стільки в шпиталь їздив зі мною. Я не пам’ятаю, щоб багато українських футболістів їздили у шпиталь, як він. Ян кожен місяць приносив якийсь процент від своєї зарплати. Я вже не брав, бо почував себе якимось негідником", - сказав Зозуля.
За словами українця, який грає в іспанські "Фуенлабраді", Лаштувка також готовий допомогти біженцям у Чехії.
"І після 24 лютого він одним із перших набрав і сказав: "Я тут в Чехії допомагатиму біженцям, адже розумію, що це буде. Тому, якщо що, готовий прийняти". Якщо комусь треба допомога в Чехії, я дам номер Лаштувки", - сказав футболіст-волонтер Роман Зозуля.
Ян Лаштувка був воротарем донецького "Шахтаря" з 2004 по 2009 рік. "Гірники" відправляли його в оренду до німецького "Бохуму" і англійського "Фулхему".
З 2009 по 2015 рік Лаштувка грав за "Дніпро". В активі чеха три матчі за збірну.
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