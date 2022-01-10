Столтенберг перед засіданням комісії Україна-НАТО: ми не підемо на компроміс з РФ щодо членства України в Альянсі

Про це він сказав перед початком засідання комісії Україна-НАТО, передає Європейська правда.



"Ми дуже чітко заявляли, що не підемо на компроміс щодо права жодної держави у Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо безпекових домовленостей, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу", - сказав генсек НАТО.



Столтенберг підкреслив, що лише Україна та союзники Альянсу вирішуватимуть питання щодо членства. За його словами, НАТО залишається відданим рішенню, яке ухвалили на Бухарестському саміті у 2008 році, відповідно до якого Україна в майбутньому може стати членом Альянсу.



"Ми зберігаємо відданість цьому рішенню, і ми допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 10 січня запланована пресконференція Столтенберга та віцепрем'єр-міністерки України з питань європейської інтеграції Ольги Стефанішиної напередодні переговорів із Росією.

Столтенберг заявив, що переговори з РФ цього тижня не можуть повністю розв'язати європейську кризу безпеки, проте він сподівається, що вони почнуть процес запобігання військовому конфлікту.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України. Також 13 січня пройде засідання Постійної ради ОБСЄ.