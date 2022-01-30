Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Столтенберг пояснив, чому НАТО не відправлятиме бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення

Столтенберг пояснив, чому НАТО не відправлятиме бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення

30 січня, 2022 неділя
15:30
війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не направлятиме бойові підрозділи до України у разі російської агресії, оскільки вона не є членом Альянсу

Про це повідомляє BBC.  

За його словами, НАТО зосереджена на підтримці Києва у конфлікті з РФ, але не відправить бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення, оскільки вона не є членом Північноатлантичного альянсу.

"У нас немає планів розміщувати бойові частини НАТО в Україні", - сказав Столтенберг. 

Він наголосив, що Північноатлантичний альянс зосереджений на наданні підтримки Києву в конфлікті з РФ, але вказав на різницю підходів у випадках, коли справа стосується захисту одного з членів НАТО і коли йдеться про державу, яка не входить до її складу. 

Водночас Столтенберг пообіцяв надати підтримку такому "сильному та надзвичайно цінному партнеру, як Україна". 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська агресія
Єнс Столтенберг
НАТО
російське вторгнення
вторгнення в Україну
Читайте також:
Джо Байден
29 січня, 2022 субота
Джо Байден: "Я переміщу американські війська до країн НАТО у Східній Європі"
Зеленський
28 січня, 2022 п'ятниця
Зеленський: "Вони вбивали, вони ховали побратимів, вони практики - наша армія є не гіршою за армії НАТО"
Володимир Вірчіс
28 січня, 2022 п'ятниця
"Чи можна стартанути з 0?", - боксер Вірчис, якого знайшли повішеним, за три тижні до смерті просив допомоги і хотів почати життя заново
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
30 січня
16:49
Москва_Кремль
Нові санкції зроблять боляче всім росіянам - від мільярдерів до звичайних жителів, - The New York Times
16:46
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
"Путін відступає. 1938 року не буде, тому що Мюнхен не відбувся", – Андрій Піонтковський
16:29
"На суші, на морі та в повітрі". Британія посилить військову присутність по усій континентальній Європі
16:11
Рафаель Надаль
Надаль здійснив фантастичний камбек у фіналі проти росіянина та виграв Australian Open
16:02
Ексклюзив
Андерс Аслунд
"У США краща розвідка, ніж в Україні. Не можна так критикувати головних партнерів" – Андерс Аслунд про виступ Зеленського
15:51
Борис Джонсон
Джонсон заявив, що картина на кордоні України стає дедалі тривожнішою
15:40
Ексклюзив
Глен Грант
"Найбільша його слабкість – це олігархи", – Глен Грант про те, чого боїться Путін
15:17
Данило Ігнатенко
Футболіст "Шахтаря" перейшов до французького клубу
14:59
"Я ненавиджу українську мову, а прапор - пиз**ць". Помічниця головного редактора каналу "Рада" просить її вибачити
14:45
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Серед російської еліти очевидний глухий спротив війні з Україною", – Андрій Піонтковський
14:38
Поблизу Алмати понівечили православний цвинтар
14:19
Юссі Нійністе
Фінляндії слід вступати до НАТО без референдуму, - ексміністр оборони
14:04
Ексклюзив
шкільне харчування
"Велике варивництво" замість реформи шкільного харчування – розслідування "Еспресо"
14:00
Ліз Трас
Британія готова на будь-які дії задля порятунку України
13:32
Ексклюзив
На столичній Куренівці врізався у стовп Kia Sorento. Постраждала пасажирка
13:14
Посольство США закликає американців без вагань вибратися за межі України. Але не літаками
12:51
Посварилися через заборговані 6 тис. грн. Нацполіція швидко розшукала у Василькові вбивцю підприємців з Волині
12:45
Ексклюзив
Андрій Санніков
"Олімпіада – не стримуючий фактор. Це російський вкид, димова завіса", – Андрій Санніков
12:37
Сергій Квіт
"Це елемент дестабілізації в Україні": новообраний президент НауКМА Сергій Квіт про спробу зриву виборів в Національному університеті "Києво-Могилянська академія"
12:15
Ексклюзив
При в'їзді до Києва з Вишгорода Toyota Land Cruiser збив дерева й стовпа. Водій уцілів
11:30
Ексклюзив
Ті, хто кажуть "не сійте паніку", потім стають рабами загарбників, - Віталій Портников
11:18
Ексклюзив
Війна в повітрі: чи зможе українська ППО відбити авіаційний та ракетний удари РФ? - розслідування телеканалу Еспресо
11:16
Підтримував Путіна та анексію Криму. Помер актор Леонід Куравльов
11:15
Ексклюзив
Глен Грант
"Готуйтеся до найгіршого", – британський полковник звернувся до Зеленського
10:48
Інтерв’ю
Михайло Забродський
"Влада навіть теоретично не готова до масштабних дій і складних рішень у час війни", – Михайло Забродський
10:20
Вперше в історії України одночасно працюють усі 15 енергоблоків АЕС
10:01
Немає сумнівів, хто друг, а хто ворог, - Порошенко подякував західним союзникам за підтримку України
09:39
Українська розвідка вивезла із Києва секретні документи, - Washington Post
09:17
Вітер лишив без світла 63 населені пункти
09:00
Пандемія COVID-19 в Україні: за добу - 94 смерті, понад 3 тис. ушпиталень, 24 тис. заражень
08:36
Після випадку в Дніпрі на усіх вокзалах перевіряють підвісні люстри
08:15
Британія вдвічі збільшить свою військову присутність в Естонії
08:00
МВС Польщі готується прийняти 1 млн українських біженців
07:23
У Василькові зарізали сімейну пару
2022, субота
29 січня
23:18
Ексклюзив
У Києві внаслідок зіткнення двох авто на Кільцевій дорозі загинула жінка
22:47
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер Ф'юрі "злив" нову дату реваншу Усика та Джошуа
22:22
Moderna
Moderna розпочала випробовувати вакцину від ВІЛ на людях
22:01
Владислав Супряга
"Динамо" домовилося про трансфер українського форварда до італійського клубу
21:39
Дмитро Кулеба
Кількість літаків з "аргументами" всі бачать: Кулеба заявив, що Україна успішно втілює нову стратегію протидії російській агресії
21:21
Ексклюзив
Михайло Забродський
"Щоб контролювати Київ, його не треба захоплювати – достатньо окупувати частину Лівобережжя", – Михайло Забродський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV