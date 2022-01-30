Столтенберг пояснив, чому НАТО не відправлятиме бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не направлятиме бойові підрозділи до України у разі російської агресії, оскільки вона не є членом Альянсу
Про це повідомляє BBC.
За його словами, НАТО зосереджена на підтримці Києва у конфлікті з РФ, але не відправить бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення, оскільки вона не є членом Північноатлантичного альянсу.
"У нас немає планів розміщувати бойові частини НАТО в Україні", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що Північноатлантичний альянс зосереджений на наданні підтримки Києву в конфлікті з РФ, але вказав на різницю підходів у випадках, коли справа стосується захисту одного з членів НАТО і коли йдеться про державу, яка не входить до її складу.
Водночас Столтенберг пообіцяв надати підтримку такому "сильному та надзвичайно цінному партнеру, як Україна".
-
Нагадаємо, 26 січня Єнс Столтенберг заявив, що Росія повинна відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе