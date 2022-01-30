Столтенберг пояснив, чому НАТО не відправлятиме бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення

Про це повідомляє BBC.

За його словами, НАТО зосереджена на підтримці Києва у конфлікті з РФ, але не відправить бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення, оскільки вона не є членом Північноатлантичного альянсу.

"У нас немає планів розміщувати бойові частини НАТО в Україні", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Північноатлантичний альянс зосереджений на наданні підтримки Києву в конфлікті з РФ, але вказав на різницю підходів у випадках, коли справа стосується захисту одного з членів НАТО і коли йдеться про державу, яка не входить до її складу.

Водночас Столтенберг пообіцяв надати підтримку такому "сильному та надзвичайно цінному партнеру, як Україна".

Нагадаємо, 26 січня Єнс Столтенберг заявив, що Росія повинна відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України.

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