Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО 26 липня на прохання Зеленського

Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО 26 липня на прохання Зеленського

23 липня, 2023 неділя
12:16
Світ Володимир Зеленський та Йенс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО 26 липня на прохання президента України Володимира Зеленського через ситуацію у Чорному морі

Про це повідомила речниця Альянсу Оан Лунгеску, пише DW.

"Сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море", - сказала вона.

За її словами, зустріч відбудеться на рівні послів.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів, що хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

Україна
Росія
Єнс Столтенберг
НАТО
Володимир Зеленський
Читайте також:
знищені окупанти
22 липня, 2023 субота
На фронті загинув російський пропагандист Журавльов
Ryanair
22 липня, 2023 субота
Ryanair до кінця року може відновити польоти з Києва та Львова
поліція
22 липня, 2023 субота
"Ти - бандерка". У Миколаєві поліція відкрила провадження на чоловіка, що принижував жінок за українську мову
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
23 липня
12:55
обстріл Одеси
За добу Росія обстріляла 10 областей України: 38 поранених, 9 загиблих. Ситуація в регіонах
12:32
У тимчасово окупованих Олешках знищили будинок самопроголошеного мера Журавка
У тимчасово окупованих Олешках знищили будинок самопроголошеного мера Журавка, - ЗМІ
12:03
OPINION
Тарас Шамайда
Простіше розповідати, що якась там культурка — не на часі
11:51
Учені виявили планету-гіганта, чию щільність порівняли із цукровою ватою
Учені виявили планету-гіганта, чию щільність порівняли із цукровою ватою
11:19
Китай
Китай відновить 15-денний безвізовий режим для громадян Сінгапуру та Бурнею
11:17
Ексклюзив
колаборант Луганщина Сватове
На тимчасово окуповану Луганщину росіяни масово заселяють представників малих народів РФ, - Гайдай
11:02
медичний канабіс
Медичний канабіс – не марихуана, та як закон про його легалізацію може нашкодити тим, хто вирощує коноплі
10:56
Оновлено
обстріл Одеси
Росіяни атакували ракетами Одесу: одна людина загинула, 22 - отримали поранення
10:47
Ексклюзив
ЗСУ
Лише на 35% лінії фронту ведуться прямі стрілкові бої, - боєць ЗСУ Ієвлєв
10:46
Бразилія повінь
Канада потерпає від повені: 4 людини вважаються зниклими безвісти
10:21
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський: За Одесу російським терористам обовʼязково буде відповідь
10:17
окупанти
Росіяни хочуть створити буферну зону навколо Луганської області, - розвідка Британії
10:06
Ексклюзив
F-16
Навіть група експілотів F-16 потребує навчання і підготовки, щоб використовувати літак в умовах війни в Україні, - пілот з США
10:00
OPINION
Карл Волох
Демонстративний патріотизм "зелених" є ситуативним
09:56
Олексій Данілов
Данілов назвав головну мету російських ракетних атак на Одесу
09:44
Twitter
У Twitter буде новий логотип
09:30
збита ракета, Київ 9 травня
Сили ППО на Одещині знищили 9 російських ракет
08:47
Окупанти
Маленькі села на Луганщині, окуповані росіянами, поступово вмирають, - ОВА
08:32
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
У Греції вирують масштабні лісові пожежі: евакуювали тисячі людей
08:14
Інфографіка
Втрати окупантів
Росія втратила за добу в Україні 630 військових, 11 танків та 3 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
У перемогу України повірили інвестори
08:05
Огляд
Броньоване таксі: чому БТР Stryker важливий для українського контрнаступу
08:04
Японія обмежила експорт обладнання для виробництва чіпів до Китаю
07:45
У Колумбії автобус впав зі скелі: 9 людей загинули, 30 поранено
07:34
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Прем’єр-міністру Ізраїлю під час операції встановили кардіостимулятор
07:22
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Під час атаки на Одесу росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор та Будинок вчених
06:56
кокаїн у мішках з вугіллям
До берегів Ірландії викинуло пакунки з кокаїном вартістю понад €4 мільйони
06:39
ЗСУ
Атаки на склади у тилу ворога значно обмежують логістичні можливості росіян, - ISW
00:40
ракета ATACMS
США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні, - WP
2023, субота
22 липня
23:41
на фото: труна
Під будинок Орбана в Угорщині принесли дитячу труну
22:59
на фото: танк
У Польщі запрацював центр для ремонту українських танків Leopard 2
22:36
на фото: картки
На Черкащині викрили хакера, який атакував держустанови Азербайджану
22:19
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін не пожаліє жодного кримського міста, коли воно перейде під контроль України, - Портников
22:13
Віктор Орбан
МЗС Румунії заборонило Орбану говорити на чутливі для румунів теми під час фестивалю Тушваньош
21:44
Оновлено
Володимир Зеленський та Йенс Столтенберг
Зеленський ініціював скликати Раду Україна-НАТО щодо "зернового коридору"
21:38
Сергій Наєв
Руйнуються автошляхи, закладаються тисячі мін. Як ЗСУ готуються "зустріти" вагнерівців, якщо ті підуть на Київщину з Білорусі
21:37
Дмитро Ярош
Україна має шанс створити військово-політичний союз з Польщею, - Ярош
21:23
Оновлено
Володимир Зеленський
Відповідальність за будь-яку спробу збагатитись на військових буде неминучою, - Зеленський
21:13
Ексклюзив
Зерно
Туреччині вигідне продовження зернової угоди: політологиня Габер про політику Ердогана
21:00
Герман Галущенко
Санкції проти ядерної галузі РФ можуть змусити повернутися Росію за стіл переговорів, - Галущенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV