Столтенберг: у разі повторного нападу РФ на Україну можливе збільшення військ НАТО на східному фланзі

Про це генсек НАТО заявив Польському радіо, зазначивши, що відповідне повідомлення було передано Москві під час засідання Ради НАТО - Росія в Брюсселі 12 січня.



"Ми дали зрозуміти Росії, що нам, звичайно, доведеться серйозно розглянути питання про збільшення нашої присутності в східній частині Альянсу, якщо Росія знову застосуватиме силу проти суверенної держави, України", - сказав Столтенберг.



Він нагадав, що після 2014 року НАТО посилило свою колективну оборону в Європі.



"Це був сигнал, що ми відбиваємо будь-яку атаку на будь-якого з наших союзників", - підкреслив генсек НАТО.



Після окупації Криму та вторгнення РФ на Схід України НАТО направив чотири багатонаціональні батальйони до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, по 1 000 солдатів для кожної країни. Батальйон у Польщі очолює США, у Латвії - Канада, в Литві - Німеччина, а в Естонії - Великобританія.

Голова МЗС Росії заявив, що Москва не буде обговорювати зі США й НАТО переміщення військ по країні та розглядати вимоги відвести їх від кордону з Україною.