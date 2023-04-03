Столтенберг закликав Росію звільнити журналіста WSJ

Про це він сказав під час пресконференції 3 квітня.

Столтенберг також наголосив на важливості дотримання прав та свободи журналістів.

"Я підтримую заклик США до Росії звільнити американського журналіста Евана Гершковича. Його арешт викликає велику стурбованість, дуже важливо підтримувати свободу ЗМІ та права журналістів, їх право ставити питання та робити свою роботу. Тож ми закликаємо звільнити його", - сказав генсек.