Столтенберг закликав Росію звільнити журналіста WSJ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію звільнити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича
Про це він сказав під час пресконференції 3 квітня.
Столтенберг також наголосив на важливості дотримання прав та свободи журналістів.
"Я підтримую заклик США до Росії звільнити американського журналіста Евана Гершковича. Його арешт викликає велику стурбованість, дуже важливо підтримувати свободу ЗМІ та права журналістів, їх право ставити питання та робити свою роботу. Тож ми закликаємо звільнити його", - сказав генсек.
- Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
- Президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
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