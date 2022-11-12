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Головна війна з Росією Стремоусов - приклад кадрового голоду гауляйтерів і показник браку зрадників в Україні, - російський опозиціонер Яковенко
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Стремоусов - приклад кадрового голоду гауляйтерів і показник браку зрадників в Україні, - російський опозиціонер Яковенко

12 листопада, 2022 субота
16:33
війна з Росією Стремоусов

Гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов став доказом того, що в Україні мало зрадників і заважав окупантам своєю активністю

Про це розповів соціолог і ексдепутат держдуми РФ від опозиційної партії “Яблуко” Ігор Яковенко в етері Еспресо.

За словами політика, між секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим, очільником Чечні Рамзаном Кадировим і засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним немає консенсусу й кожен із них грає свою гру. На думку опозиціонера, голова екскомандувача Центрального військового округу РФ Олександра Лапіна - одна з найбільш наочних і очевидних жертв. Також він додав, що не вірить у випадковість нещодавньої смерті голови ФСКН і генерала ФСБ Віктора Черкесова, який починав із президентом РФ Володимиром Путіним, адже той був здоровий і не старий.

"Генерал Черкесов - це людина, яка описала владну ситуацію в Росії, що їм, чекістам, вдалося підвісити Росію на чекістський гак. Так, це той знаменитий чекістський гак, він казав, що чекісти - нові дворяни. Доволі гучна була історія. Це дуже близька Путіну людина, яка буквально щойно померла. Я не певен, що це кримінальна історія, але розбірки тривають", - зауважив політик.

Також Ігор Яковенко не вважає, що гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов справді загинув у ДТП.

"Мені якось не дуже віриться, що так сталося, я думаю, що просто такі фігури скандальні, до речі Стремоусов - це був наочний приклад неймовірного кадрового голоду на гауляйтерів, показник, що в Україні виявилося надто мало зрадників. Це дуже дивна історія, коли в країні, у якій було окуповано 20% території, виявилося дуже мало зрадників. Дійсно мало, тому був важкий вибір, у цьому сенсі українці дуже серйозно підвели Путіна. Це лічені люди. Стремоусов, карикатурна фігура, уже почав просто заважати своєю патологічною тупістю, своїм скандальним неподобством і неймовірною активністю. Я вважаю, що все ж таки прибрали його свої. Хоча загалом могли й інші - доля зрадників завжди важка", - наголосив він.

  • 9 листопада російські пропагандисти заявили про загибель заступника окупаційного очільника Херсонщини Кирила Стремоусова.

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Володимир Путін
ФСБ
Херсонщина
окупанти
Микола Патрушев
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