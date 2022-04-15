Стрічка "Папині кросівки" Ольги Журби отримала Ґран-прі Ризького міжнародного фестивалю

Про це повідомила пресслужба ДержКіно України у facebook.



Журі відзначили стрічку "за майстерне виконання чутливої ​​теми та бездоганну режисуру; за детальне відтворення реальності через живу дію".



Фільм "Папині кросівки" режисерки та авторки сценарію Ольги Журби – це історія 13-річного Саші, який з інтернату для дітей, позбавлених батьківського піклування, має вирушати жити в американську прийомну родину, але дещо не відпускає його. Короткометражку створено за підтримки Держкіно.



Повідомляють, що ролі у фільмі виконали непрофесійні актори Богдан Зенченко, Ігор Олійник, Дмитро Бучек, Ольга Любарова, Олена Осіна, Корі Ен Джейсон та інші.



Світова прем’єра стрічки відбулась минулого року у конкурсній програмі Pardi di Domani 74-го Міжнародного фестивалю у Локарно (Швейцарія).



Нагадаємо, сценарист "Карткового будинку" зніме документальний фільм про військові злочини Росії у Бучі.

Онлайн-кінотеатр Takflix випустив добірку фільмів "Маріупольський феномен: Суровцов" Олександра Суровцова, який зміг із родиною виїхати з Маріуполя.

Фільм загиблого у Маріуполі литовського режисера Кведаравічуса вийшов онлайн. 50% від продажу квитків передадуть організаціям з евакуації українців.

Фільм "Будинок зі скалок" про український дитбудинок на лінії фронту ООС здобув нагороду Міжнародного фестивалю документального кіно в Копенгагені.