Стрічка "Папині кросівки" Ольги Журби отримала Ґран-прі Ризького міжнародного фестивалю
Короткометражний фільм Ольги Журби "Папині кросівки" виборов Ґран-прі Ризького міжнародного фестивалю короткометражного кіно
Про це повідомила пресслужба ДержКіно України у facebook.
Журі відзначили стрічку "за майстерне виконання чутливої теми та бездоганну режисуру; за детальне відтворення реальності через живу дію".
Фільм "Папині кросівки" режисерки та авторки сценарію Ольги Журби – це історія 13-річного Саші, який з інтернату для дітей, позбавлених батьківського піклування, має вирушати жити в американську прийомну родину, але дещо не відпускає його. Короткометражку створено за підтримки Держкіно.
Повідомляють, що ролі у фільмі виконали непрофесійні актори Богдан Зенченко, Ігор Олійник, Дмитро Бучек, Ольга Любарова, Олена Осіна, Корі Ен Джейсон та інші.
Світова прем’єра стрічки відбулась минулого року у конкурсній програмі Pardi di Domani 74-го Міжнародного фестивалю у Локарно (Швейцарія).
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