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Сценарист "Карткового будинку" зніме документальний фільм про військові злочини Росії у Бучі

15 квітня, 2022 п'ятниця
09:05
Культура

Бо Віллімон, сценарист серіалу" Картковий будинок", приїхав до України, щоб зібрати матеріали для документальної стрічки про звірства окупантів у Київській області

Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

"Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу", - йдеться у повідомленні.
 


Станом на 30 березня, було відомо про те що в Ірпені на Київщині від рук російських окупантів загинуло 200-300 мирних жителів та 50 захисників міста.

Станом на 6 квітня у Бучі знайшли ще 320 вбитих російськими окупантами цивільних. У Гостомелі на Київщині понад 400 людей зникли безвісти за час окупації селища російськими військовими.

7 квітня місто Бородянка назвали із найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області. В місті нема жодного військового об’єкту.

9 квітня ми повідомляли, що у Бучі на Київщині 144 окупанти вбили щонайменше 360 мирних мешканців, зокрема 10 дітей. Крім того, у Макарові на Київщині знайшли 132 розстріляні росіянами людини - є як масові поховання, так і поодинокі тіла загиблих. У лісі на виїзді з Гостомеля в бік Ірпеня місцеві виявили розстріляний автомобіль із сім’єю.

11 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про зґвалтування окупантами дітей на Київщині.


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