Сценарист "Карткового будинку" зніме документальний фільм про військові злочини Росії у Бучі

Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.



"Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу", - йдеться у повідомленні.





Станом на 30 березня, було відомо про те що в Ірпені на Київщині від рук російських окупантів загинуло 200-300 мирних жителів та 50 захисників міста.



Станом на 6 квітня у Бучі знайшли ще 320 вбитих російськими окупантами цивільних. У Гостомелі на Київщині понад 400 людей зникли безвісти за час окупації селища російськими військовими.



7 квітня місто Бородянка назвали із найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області. В місті нема жодного військового об’єкту.



9 квітня ми повідомляли, що у Бучі на Київщині 144 окупанти вбили щонайменше 360 мирних мешканців, зокрема 10 дітей. Крім того, у Макарові на Київщині знайшли 132 розстріляні росіянами людини - є як масові поховання, так і поодинокі тіла загиблих. У лісі на виїзді з Гостомеля в бік Ірпеня місцеві виявили розстріляний автомобіль із сім’єю.



11 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про зґвалтування окупантами дітей на Київщині.





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