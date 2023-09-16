Стрічка українського режисера Дроня "Дім за склом" увійшла до конкурсної програми Варшавського міжнародного кінофестивалю

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

"Фільм розповідає про життя амбітної архітекторки Вікторії, яке кардинально змінюється після того, як її донька зникає зі своїм хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Вікторія починає розслідування і намагається довести невинуватість доньки, щоб зберегти свою бездоганну репутацію і не втратити важливий проєкт", - йдеться у повідомленні.

Сценарій фільму писали Тарас Дронь, Якуб Присак, Ігор Савиченко. Продюсерами виступили Ігор Савиченко, Валерія Сочивець, Сергій Коннов, Тарас Дронь, співпродюсерами - Родріго Руїз Таразона і Каміль Рутковський.

Головну роль у стрічці виконала українська акторка Ірина Островська. Також у фільмі знялися Дарина Федина, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська-Ванца, Віталій Гордієнко, Олена Іллєнко, Олексій Сова.

Стрічку "Дім за склом" розпочали знімати на початку 2021 року, а завершили на початку лютого 2022 року. Постпродукцію здійснювали у Румунії, Польщі, Німеччині і Україні.

"Фільм створено компанією Директорія Кіно за підтримки Державного агентства України з питань кіно, за участі кінокомпаній Highbit Media, Cinelab, Nord Production, Black Photon, Сучасне Українське Кіно і D Facto Motion", - додали у Держкіно.

Довідково. Варшавський міжнародний кінофестиваль (Warsaw Film Festival) - щорічний міжнародний кінофестиваль, організований у 1985 році. Він представляє нові фільми світового, європейського та польського кінематографа. З 2009 року Варшавський кінофестиваль рішенням Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів долучено до групи найважливіших світових кінофестивалів, таких як фестивалі у Каннах, Венеції, Локарно, Сан-Себастьяні, Берліні чи Карлових Варах. Цьогоріч кінофестиваль триватиме з 6 по 15 жовтня 2023 року.