Стрілянина у кафе на Донеччині: МЗС Греції викликало українського посла через загиблих і поранених греків
МЗС Греції викликало українського посла через загиблих і поранених греків під час стрілянини в кафе у Гранітному, Донецької області
Про це передає пресслужба МЗС Греції.
Так, МЗС Греції викликало Сергія Шутенка.
Зазначається, грецька сторона висловила занепокоєння та наголосила на необхідності захисту грецької діаспори в Україні.
МЗС Греції закликало провести повне розслідування інциденту та притягти винних до відповідальності.
Посол України висловив співчуття через загибель і поранення етнічних греків, але запевнив, що стрілянина сталася не з політичних чи етнічних мотивів. Він зазначив, що загинули двоє громадян України, один із яких був етнічним греком, ще двоє греків отримали поранення. Він запевнив, що винних вже затримали і їх притягнуть до відповідальності.
- Нагадаємо, що 14 лютого МЗС Греції повідомило про необхідність захисту грецької громади в Україні через вбивство двох греків і поранення ще двох у Гранітному, Донецької області.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не вбачає національного підґрунтя в інциденті з загибеллю двох етнічних греків та пораненням ще двох у селі Гранітне, на Донеччині.
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