Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Оператора-навідника військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації засуджено за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Судом йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

"Стороною обвинувачення у суді доведено, що оператор-навідник, виконуючи незаконний наказ командира батальйону, 26 лютого 2022 року обстріляв осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у місті Чернігові, який не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. В результаті обстрілу окремі житлові приміщення будинку повністю зруйновано. У подальшому, завдяки злагодженим діям Збройних Сил України, ворожий танк знищено, а підсудного взято в полон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час судового розгляду російський військовий визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та щиро покаявся.

Сторона захисту просила призначити для нього більш м’яке покарання з огляду на те, що військовослужбовець виконував наказ командира.

Водночас, судом доводи захисника не взято до уваги, оскільки для підсудного наказ був завідомо злочинним.

Нагадаємо, у кінці травня першу справу військового РФ про зґвалтування під час війни відправили до суду

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