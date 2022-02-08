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Головна Суспільство Створення перевізника з Airbus, катери для ДПСУ, угода Укроборонпрому з Tales: Зеленський розповів про співпрацю з Францією

Створення перевізника з Airbus, катери для ДПСУ, угода Укроборонпрому з Tales: Зеленський розповів про співпрацю з Францією

8 лютого, 2022 вiвторок
16:31
Суспільство Зеленський Макрон

У вівторок, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський після зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що країни продовжують взаємодію для деокупації українських територій, а також співпрацю в економічній та військово-технічній сферах та домовились про розробку нових проєктів

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на спільну пресконференцію лідерів Франції та України.

"Ми маємо спільне з президентом Макроном бачення щодо актуальних загроз та безпекових викликів для України, для всієї Європи, для світу в цілому. Ми продовжуємо взаємодію для деокупації територій України. Сьогодні підтримка України з боку партнерів, зміцнення стійкості та обороноздатності, є виграшною в цілому для усього регіону і впевнений, дуже важливою для усіх країн ЄС є безпекова та економічна підтримка", - сказав Зеленський. 

Президент України подякував Макрону за солідарність із європейськими державами у рішенні про виділення €1,2 млрд макрофінансової допомоги. Зеленський зазначив, що це "дійсно нам допоможе стабілізувати нашу економіку". 

Також під час зустрічі лідери країн обговорили спільні економічні та інфраструктурні проєкти.

"У спільній взаємодії реалізується проєкт очистки питної води в місті Маріуполі та реконструкції водоканалу в місті Попасна, що на Луганщині. Завдяки цим проєктам доступ до питної води отримає пів мільйона маріупольців та понад мільйона луганчан", - розповів Зеленський.

Також у стадію реалізації перевели такі проєкти: постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму €900 млн та постачання 370 одиниць пожежної рятувальної техніки на €300 млн. Зеленський додав, що реалізовується також домовленість про будівництво в Миколаєві патрульних катерів для Державної прикордонної служби.

Крім того, президент повідомив про угоду між Укроборонпромом та французькою компанією щодо розвитку оборонно-промислового комплексу України.

"Україна та Франція продовжує розвивати співробітництво з Airbus щодо створення національного перевізника. Крім цього, в рамках військово-технічного співробітництва між нашими державами сьогодні підписано угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною - компанією Tales. Підписано спільну заяву між ними щодо реформ оборонно-промислового комплексу України", - повідомив Зеленський.
 

  • Нагадаємо, у вівторок, 1 лютого, Європейська комісія офіційно затвердила виділення €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення.
  • 7 лютого, до приїзду в Україну, Еммануель Макрон зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки. Також стало відомо, що президенти Росії та Франції домовилися про зниження напруги навколо ситуації в Україні та виведення з Білорусі російських військових, залучених до навчань "Союзна рішучість-2022".

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Франція
Володимир Зеленський
Укроборонпром
Еммануель Макрон
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