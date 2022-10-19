Про це повідомляє Reuters.

"Є ймовірність, що я повернуся в Україну і Росію, це, власне, те, про що ми принципово домовилися, на даний момент ми продовжуємо консультації, спрямовані на встановлення зони захисту", - сказав він під час поїздки до Аргентини.

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Він додав, що це передбачає взаємодію, коли він як глава МАГАТЕ отримує відповіді та реакцію з обох сторін.

"Я шукаю нові шляхи просування вперед, і для цього в якийсь момент, ймовірно, дуже скоро мені доведеться повернутися", – зауважив він.

Що стосується застосування Росією проти України ядерної зброї глава МАГАТЕ вважає, що РФ може використати це лише як "крайній захід"

"Я вважаю, що можливість використання Росією ядерної зброї не є негайною можливістю. Очевидно, що нічого не можна виключати, я не перебуваю в механізмі прийняття рішень у цій країні, але я вважаю, що це буде крайній захід", — сказав Гроссі.

Нагадаємо, персонал Запорізької АЕС змушують підписати новий трудовий договір з Росатомом, а Енергоатом закликає їх не робити цього і натомість виконувати його вказівки

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