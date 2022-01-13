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Створили хакерський сервіс і обікрали іноземні компанії на $1 млн: в Україні викрили зловмисників

13 січня, 2022 четвер
11:57
Кримінал

СБУ разом з американськими та британськими партнерами викрили українців, які здійснювали хакерські атаки на 50 іноземних компаній

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмиснисники надавали платні послуги із підміни ІР-адрес іншим хакерам і здійснили атаки на 50 іноземних компаній.

За попередньою інформацією, вони "заробили" понад $1 млн.

На відміну від VPN-сервісів, якими можна легально користуватися кожному, послуги затриманих давали змогу одразу підвантажувати через платформу комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми. Сервіс був непідконтрольний жодній владі та поліції.



Слідство встановило, що організаторами оборудки є українці, зокрема ті, яких розшукують іноземні правоохоронні органи. Вони керували роботою з домашніх персональних комп’ютерів, а для уникнення відповідальності за свою протиправну діяльність маскувалися під різноманітними нікнеймами в мережі Darknet.

Хакери регулярно зламували системи державних та комерційних установ для збору конфіденційної інформації, розповсюджували віруси-вимагачі, які шифрують наявну на ПК інформацію й вимагають у користувача "викуп" за ключ, проводили DDoS-атаки, щоб паралізувати роботу систем тощо.

Для легалізації "зароблених" грошей зловмисники проводили складні фінансові операції з використанням низки онлайнсервісів, зокрема заборонених в Україні. На останньому етапі переведення в готівку їх переказували на платіжні картки розгалуженої мережі підставних осіб.

Під час обшуків поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку й інші речові докази протиправної діяльності.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Зараз тривають слідчі дії для виявлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.
 

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