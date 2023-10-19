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Створювали "православні ПВК" для війни проти України: СБУ викрила керівництво РПЦ

19 жовтня, 2023 четвер
15:28
Кримінал РПЦ створення "православних ПВК"

Служба безпеки України викрила керівництво РПЦ на створенні приватних військових компаній для війни проти України: вони вербують власних парафіян

Про це інформує пресслужба СБУ. 

"Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що при відборі потенційних кандидатів вони надають перевагу чоловікам, які проходили військову службу та мають бойовий досвід. Найманці, після зарахування до лав ПВК, проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки. Це відбувається під керівництвом інструкторів з російських спецслужб. Тренування проходять у стінах собору і на спеціальних полігонах РФ. 

"Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво храмів", - вказують в СБУ. 

Наразі СБУ проводить комплексні заходи  для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

  • Раніше стало відомо, що РФ залучила до агентурної роботи священників РПЦ, яких відрядила на окуповані території.
Суспільство
Україна
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