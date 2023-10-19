Створювали "православні ПВК" для війни проти України: СБУ викрила керівництво РПЦ

Про це інформує пресслужба СБУ.

"Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при відборі потенційних кандидатів вони надають перевагу чоловікам, які проходили військову службу та мають бойовий досвід. Найманці, після зарахування до лав ПВК, проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки. Це відбувається під керівництвом інструкторів з російських спецслужб. Тренування проходять у стінах собору і на спеціальних полігонах РФ.

"Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво храмів", - вказують в СБУ.

Наразі СБУ проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності.