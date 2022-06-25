Сучасні системи ППО мають бути не на полігонах та зберіганні, а в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав світ передати Збройним силам України сучасні системи протиповітряної оборони
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.
"От вже в понеділок братиму участь у саміті "Групи семи". На тижні відбудеться й саміт НАТО. 45 ракет за половину доби і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло. Ще одне підтвердження саме нашої позиції", - зазначив президент.
Він вважає, що масований ракетний удар 25 червня, це підтвердження того, що Україні потрібно більше зброї та треба розширювати санкціії проти РФ.
"Системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі", - підсумував Зеленський.
- Раніше Зеленський відреагував на масовані ракетні удари по території України протягом 25 червня.
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