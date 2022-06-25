Не просто руйнування, а й цинічний тиск на емоції українців, - Зеленський про масований ракетний удар

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"45 російських ракет за ніч і ранок однієї сьогоднішньої доби. Житомирська область, Львівщина, Чернігівщина, Миколаїв. Надвечір - іще ракети. Різні типи, різні райони запуску... Всі вони були запущені з однією метою - показати, що нібито Росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдасться", - заявив він.

25 червня почався пʼятий місяць повномасштабної війни Росії проти України.

"Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на п'ятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює. Це такий етап війни – складний морально, складний емоційно. Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що для цього РФ й потрібні ці удари ракетами по містах, артилерією та мінометами по прикордонних районах Чернігівської, Сумської областей, по Харкову, по Дніпропетровщині.

"Це не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей", - підсумував він.

У ніч проти 25 червня російські літаки випустили щонайменше 20 ракет з білорусько-українського кордону.

Окупанти завдали по військовому об'єкту у Яворівському районі на Львівщині ракетного удару з Чорного моря.

На Харківщині близько 13:00 25 червня росіяни обстріляли Рогань, ворожий снаряд влучив у одне з подвір'їв.

На Сумщині окупанти з території Росії запустили шість ракет із вертольотів по Краснопільській громаді.

Ввечері 25 червня росіяни обстріляли ракетами об'єкти інфраструктури у Рівненській області. Загинуло три людини.