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Головна Кримінал Суд дозволив ДБР спецрозслідування щодо ексзаступника генпрокурора Кузьміна

Суд дозволив ДБР спецрозслідування щодо ексзаступника генпрокурора Кузьміна

9 вересня, 2023 субота
11:52
Кримінал Ренат Кузьмін

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя", колишнього першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна

Про це ранком суботи, 9 вересня 2023 року, повідомив Офіс генерального прокурора, за клопотанням якого й було принято рішення.

Фігуранта розслідування у повідомленні названо "екснардепом-втікачем" від забороненої політичної партії "ОПЗЖ", що підозрюється у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

"За даними слідства, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні. З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер. Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - наголошують в ОГП.

Досудовим розслідуванням займається  ДБР.

Людина схожа на Рената Кузьміна

Фото: ОГП

Людина схожа на Рената Кузьміна

Прізвище та ім'я підозрюваного не називається, але особа на фото, що наводиться Офісом генпрокурора, схожа на екснардепа та ексзаступника генпрокурора Рената Кузьміна.

"Україна правда" теж зазначає, що це Ренат Кузьмін.

Ексзаступник генпрокурора перебуває у розшуку з осені 2022 року.

У січні 2023 року його було позбавлено українського громадянства та мандата депутата Верховної Ради, а у березні 2023 року - заочно заарештовано. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Згідно із відкритими даними, Кузьмін переховується в Росії.

Людина Януковича

56-річний Ренат Кузьмін народився у Донецьку. В органах прокуратури працював з 1991 року. Після Донецька це були Донеччина та Київщина.

З обранням Віктора Януковича на президентську посаду увійшов до керівництва Генпрокуратури, де в статусі першого заступника генерального прокурора України Віктора Пшонки відповідав за переслідування тодішньої опозиції, зокрема, Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

2014 року балотувався в президенти, але отримав 0,10 % голосів.

Суспільство
Партія регіонів
Генпрокуратура
Юлія Тимошенко
Віктор Янукович
Юрій Луценко
ДБР
колаборанти
ОПЗЖ
пропаганда
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